Ladispoli: cerimonia di chiusura del progetto “Lisailors”

Si è svolta, presso il Columbia Beach di Ladispoli, la cerimonia di chiusura del Progetto Lisailors, che ha formato, grazie all’istruttore di velaterapia Edoardo Ricci, il primo equipaggio sordo di una barca a vela.

Marco Cecchini, delegato al progetto inclusivo “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, scritto insieme all’assistente alla comunicazione Valentina Manca, ha raccontato la nascita e lo sviluppo del progetto Lisailors. Il tutto è stato riassunto in una clip video che ha mostrato il percorso formativo dell’equipaggio.

Il Sindaco Alessandro Grando è intervenuto all’evento, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione nell’abbattimento delle barriere, architettoniche e non solo, per rendere la città di Ladispoli sempre più inclusiva e accessibile. A conclusione del suo intervento, ha consegnato i diplomi all’equipaggio.

Un importante contributo alla realizzazione in sicurezza del corso è stato fornito dal Primo Maresciallo NP Cristian Vitale, Comandante della Guardia Costiera di Ladispoli, insieme al suo team.

Un sentito ringraziamento va al Consigliere del CNEL Fiovo Bitti per il supporto alla realizzazione del progetto, all’interprete LIS Michela Mazzelli per aver reso accessibile l’evento, e agli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa.

È stato molto bello vedere l’entusiasmo con cui le persone sorde hanno partecipato a questa iniziativa.

Il progetto Lisailors non si ferma qui: l’obiettivo è quello di mettersi subito al lavoro per formare nuovi equipaggi inclusivi, aprendo anche ad altre disabilità, con l’intento di far vivere il mare a tutti.

Particolarmente significativo è stato l’intervento della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che, pur non potendo partecipare di persona, ha voluto far sentire la sua vicinanza inviando un videomessaggio.

Nel suo intervento ha espresso apprezzamento e vivi complimenti per il progetto Lisailors, sottolineando il valore innovativo e inclusivo dell’iniziativa, che si configura come uno dei primi esempi in ambito europeo nel suo genere.

Un riconoscimento di grande rilievo per la città di Ladispoli, che si conferma protagonista attiva nella promozione di buone pratiche per l’inclusione sociale. La Ministra ha infine rivolto un cordiale saluto a tutti i presenti, ribadendo l’importanza di continuare a investire in progetti che rendano la società sempre più accessibile e aperta a tutti.

Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita di questo corso inclusivo: i rotariani Domenico Brocato, Luca De Falco e Giovanni Bellofiore, la videomaker Stefania Paolucci, e lo staff del Columbia Beach.