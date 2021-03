“Ladispoli: biblioteca pronta a riaprire appena la legge lo consentirà”

Share Pin 1 Condivisioni

Lo ha detto l’assessore Marco Milani: “Non possiamo prendere in considerazione istanze che chiedono invece di infrangere leggi di Stato”

La biblioteca comunale pronta a riaprire appena la legge lo consentirà. A dirlo è stato l’assessore alla Cultura, Marco Milani.

“La Biblioteca “Peppino Impastato” di Ladispoli è, chiusa come tutte le biblioteche del Paese, nel rispetto delle normative anti-Covid19”, ha puntualizzato l’Assessore.

“Come già ripetuto ampiamente, con una scelta oggettivamente oculata e di buon senso, avendo necessità di ristrutturare l’edificio che ospita la Biblioteca, abbiamo effettuato i relativi lavori proprio in questo periodo, senza arrecare danno o disagi alla utenza”.

“Va da sé che ristrutturare una Biblioteca non significa imbiancare una parete, ma fare lavori seri, spostare migliaia di libri (in totale 55.000 circa), pulire, ricatalogare i libri stessi, e naturalmente ci vuole tempo”.

“Oltre tutto in Biblioteca lavorano solo tre persone (che hanno garantito la loro presenza fisica in ufficio, andando oltre orari e mansioni dovute, continuativamente), dal momento che i due bibliotecari forniti da LazioCrea (Regione Lazio) sono stati dapprima messi in smart working e poi ce ne hanno tolto uno”.

“Si coglie l’occasione anche per ricordare che, grazie all’ottenimento di un contributo regionale/Mibact, sono stati acquistati 16.000€ di libri, tutti da catalogare e posizionare”.

“Nonostante tutto ciò siamo ormai prossimi alla riapertura, naturalmente limitata al ritiro e consegna testi perché, repetita juvant, la Biblioteca è chiusa per legge, e non possiamo prendere in considerazione istanze che chiedono invece di infrangere leggi di Stato”.

“Concludo dicendo che questi interventi sono stati provvidenziali, perché durante i lavori in corso abbiamo potuto aggiornare anche l’aspetto burocratico della struttura, mettendo tutto a norma”.

“Presto quindi la Biblioteca riaprirà, nuova, pulita, sanificata, con impianto di aerazione funzionante, con il patrimonio librario ordinato e al proprio posto ed con un impianto antincendio a norma”.

“La nostra preziosa Biblioteca è ora un gioiello e appena la legge ce lo consentirà, tornerà a disposizione di tutti”.

