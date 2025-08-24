Lunotto sfondato, veicolo fuori uso: “Rischiamo di lasciare scoperta un’intera area”

Ladispoli, atto vandalico contro l’automedica del 118

Ignoti hanno colpito l’automedica del 118 posteggiata nel posto riservato presso il lungomare regina Elena incrocio lungomare regina Margherita, a Ladispoli, sfondandone il lunotto e rendendolo inutilizzabile. Il mezzo, fondamentale per gestire codici rossi e urgenze gravi, è ora ferma in officina.

«È inaccettabile che un servizio vitale venga ostacolato in questo modo – denuncia un responsabile del 118 –. Alla maleducazione di chi parcheggia abusivamente, ora si aggiungono atti vandalici che mettono fuori uso l’unico mezzo disponibile».

Il rischio è concreto: senza l’automedica, un’ampia fascia di territorio resta priva di soccorso immediato, con tempi di intervento che possono diventare fatali.