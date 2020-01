Condividi Pin 348 Condivisioni

La mamma di Daniele, Lucia Cordeschi lancia un appello ai giovani: “Mi auguro per voi ragazzi che capiate che per una ragazzata si potrebbe perdere la vita”

Ladispoli, ancora gravi le condizioni del 16enne –

Sono ancora gravi le condizioni del 16enne che sabato sera è stato coinvolto in un incidente stradale tra via Taranto e via Anzio a Ladispoli.

Le sue condizioni, come spiegato anche dalla madre del giovane, l’assessore ai servizi sociali Lucia Cordeschi, tramite la sua pagina social, sarebbero stabili.

Daniele resterebbe però in pericolo di vita.

I medici ancora non avrebbero sciolto la prognosi.

A dirlo è stata proprio la mamma del ragazzo che tramite la sua pagina Facebook ha voluto lanciare un appello a tutti i ragazzi: «Io mi auguro per voi ragazzi che capiate che per una ragazzata si potrebbe perdere la vita. Vi prego riflettete su questo e sull’importanza della vita. Fatelo per Daniele e per tutti voi».