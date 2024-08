Ladispoli: al via l’avviso per l’uso temporaneo delle palestre nell’orario extra-scolastico

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO ED IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI, ANNO 2024/2025, PUBBLICATO L’AVVISO

Pubblicato l’avviso per la concessione in uso temporaneo ed in orario extra-scolastico delle seguenti palestre di proprietà comunale:

PALESTRE di Categoria A o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale,provinciale o di eccellenza:

Palestra “CORRADO MELONE” annessa all’Istituto “Corrado Melone”; Palestra “ILARIA ALPI” annessa all’istituto comprensivo Ilaria Alpi, Via Varsavia;

PALESTRE di Categoria B o di rilevanza dilettantistica amatoriale aventi per dimensioni e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli eventi di promozione sportiva:

Palestra “LIVATINO”, Via F.lli Bandiera, annessa all’Istituto comprensivo Ladispoli 1; Palestra “FALCONE” Via “Castellammare di Stabia” annessa all’Istituto comprensivo Ladispoli 1, Palestra “GHIRLANDAIO/CARAVAGGIO”, Via del “Ghirlandaio” annessa all’Istituto comprensivo Ladispoli 3.

CAMPI ESTERNI E o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, provinciale o di eccellenza:

Campo esterno “FUMAROLI”, annesso all’istituto comprensivo Corrado Melone, Via Ivon de Begnac, di proprietà comunale.

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato schema (allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, dovrà pervenire in plico chiuso recante la dicitura esterna “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO ED IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, ANNO 2024/ 2025, DELLE PALESTRE, DEI LOCALI SCOLASTICI E DEGLI SPAZI VERDI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LADISPOLI” nel caso di consegna a mano al Protocollo del Comune di Ladispoli – Piazza Falcone, 1 – 00055 Ladispoli – oppure inviata via pec al seguente indirizzo: [email protected], entro il giorno 31/08/2024 alle ore 12:00.