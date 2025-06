Ladispoli, a giugno riapre la “Spiaggia per Tutti” a Marina di Palo

Entro il mese di giugno riaprirà, per il secondo anno, la “Spiaggia per Tutti” a Marina di Palo a Ladispoli

Entro il mese di giugno 2025 riaprirà, per il secondo anno consecutivo, la spiaggia inclusiva sul lungomare Marina di Palo, realizzata nell’ambito del progetto AcOnSea – Accessibility on the seaside, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea.

Il Comune di Ladispoli conferma così il proprio impegno nel garantire un’area balneare completamente accessibile pensata per consentire a tutti , inclusi i cittadini con disabilità fisiche o cognitive, di vivere il mare in autonomia, sicurezza e piena serenità.



“La ‘Spiaggia per Tutti’ –ha commentato il sindaco Alessandro Grando- rappresenta un segnale concreto di inclusione e attenzione verso le persone più vulnerabili della nostra comunità. Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio che rende Ladispoli sempre più accessibile e accogliente. Il successo dello scorso anno ci spinge a migliorare ulteriormente questa esperienza, con nuovi servizi e attenzioni per garantire a chiunque la possibilità di godere appieno del nostro splendido mare”.

La spiaggia inclusiva copre circa 80 metri di litorale, con 50 ombrelloni dedicati, passerelle, lettini accessibili, servizi igienici attrezzati e la presenza di due accompagnatori specializzati, un operatore per le prenotazioni, servizio di salvamento, sedie job e lettighe per cani guida. Il 50% delle postazioni in spiaggia sono riservate gratuitamente alle persone con disabilità ed ai loro accompagnatori, la restante parte sarà fruibile a tutti i cittadini ad un costo calmierato per coprire le spese di gestione. L’accesso alla spiaggia è consentito, a tutti, per un massimo di tre volte a settimana per consentirne a tutti di poterne usufruire.



“Sicuramente – ha sottolineato il consigliere delegato al Demanio Marittimo, Pierpaolo Perretta – sarà attivato anche un servizio navetta a chiamata per agevolare gli spostamenti di chi ha difficoltà, con le relative istruzioni che verranno comunicate tempestivamente. Ladispoli continua a lavorare per rendere il nostro litorale un modello di inclusione e attenzione alle esigenze di tutti”.