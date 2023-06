Ladispoli: 90 candeline per Fiorella Fumini

Il sindaco Alessandro Grando: “Una vita dedicata all’Avis”

Novanta candeline per il presidente onorario dell’Avis di Ladispoli, Fiorella Fumini. Un compleanno importante quello di oggi che anche il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha voluto celebrare donando alla donna un mazzo di fiori a nome di tutta la città.

Una bella sorpresa per la signora Fiorella, presidente onorario dell’Avis Ladispoli, che di certo non si aspettava l’arrivo del primo cittadino e di così tanto affetto.

La signroa Fiorella Fumini, il sindaco Alessandro Grando e il consigliere Filippo Moretti.

(foto Luigi Cicillini)

“La sua grandezza d’animo la possiamo comprendere dalle sue parole”, ha detto Grando dopo aver ascoltato la donna raccontare del suo avvicinamento all’Avis.

Tutto è partito quasi 50 anni fa, all’uscita dalla messa, con una “voce” come ha detto la signora Fiorella, che le diceva “sali”. E lì, in piazza, davanti la chiesa c’era l’emoteca pronta per le donazioni del sangue.

Lei che di pressione soffriva, quel giorno era in forma smagliante e così ha deciso di compiere quel grande gesto di solidarietà. “Vi assicuro che non potevo urlare perché stavo in pi azza, però avrei urlato di contentezza perché qualcuno riceveva qualcosa da me e non mi doveva dire grazie”.

“Se abbiamo l’Avis, una realtà affermata – ha poi commentato il sindaco Grando a casa della signora Fiorella insieme al consigliere Filippo Moretti – è perché questa signora c’ha messo anima e corpo. Grazie a nome di tutta la città”.