Domenica 5 febbraio attese oltre 400 persone al Pala Sorbo per una partita che per la Mistercucina Dinamo Ladispoli potrebbe valere la stagione

Ladispoli: 400 persone per ricaricare la Dinamo –

Riceviamo e pubblichiamo –

Domenica 5 Febbraio sono attese oltre 400 persone al Pala Sorbo di Via delle Primule per una partita che per la Mistercucina Dinamo Ladispoli di Coach Ciprigno potrebbe valere una stagione.

Dopo le ultime non brillantissime prestazioni che stanno rischiando di rovinare tutto l’ottimo lavoro fin qui svolto, i ragazzi ladispolani sono chiamati domenica a dimostrare tutto il loro valore contro Roma Nord 2012, una delle dirette concorrenti per agguantare quel quinto posto del girone che varrebbe la qualificazione ai playoff ma che, soprattutto, significherebbe fare un gran bel passo avanti nel raggiungimento del vero target della societa’ tirrenica: la salvezza anticipata senza passare per i playout.

Societa’ che tra l’altro e’ di nuovo sul mercato per rinforzare ed allungare il roster; fervono infatti i contatti con alcune societa’ di Roma e del litorale per cercare di portare prima possibile al sole di Ladispoli giovani prospetti ma anche esperti giocatori che possano dare quella scossa e quella marcia in piu’ per provare ad ottenere qualche risultatone a sorpresa in un campionato la cui classifica si sta “spezzando” tra le 4 “best in class” e tutte le altre.

Intanto per Domenica pomeriggio la Dinamo sta chiamando a raccolta tutti i suoi sostenitori con un tam-tam lanciato sui social subito dopo l’ultima bruciante sconfitta dello scorso fine settimana, che ha gia’ raggiunto centinaia e centinaia di appassionati, giovani e meno giovani, di Ladispoli e non solo; c’e’ da scommettere che ancora una volta si assistera’ ad una partita vibrante, intensa e spettacolare, in una cornice di pubblico da far invidia a categorie ben superiori a quella serie D in cui adesso compete la prima squadra di basket cittadina.