Ladispoli, 24 aprile open day dell’asilo nido comunale Sensory

Il giorno giovedì 24 aprile 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00, si terrà l’open day per conoscere da vicino gli spazi, il personale educativo e il progetto del nido

Il Comune di Ladispoli informa che sono ufficialmente aperte le iscrizioni, all’asilo nido comunale Sensory di Via Luisiana – 5, per l’anno educativo 2025-2026 dedicate ai più piccoli. Il giorno giovedì 24 aprile 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00, si terrà l’open day per conoscere da vicino gli spazi, il personale educativo e il progetto del nido.

Chi può iscriversi:

Bambini che abbiano compiuto 3 mesi entro il 1° settembre 2025

Bambini che non abbiano ancora compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2025

Un’attenzione particolare è riservata ai bambini con bisogni educativi speciali, in linea con quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 7/2020. La domanda va compilata utilizzando l’apposito modulo, firmata da un genitore (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) e inviata via PEC all’indirizzo: [email protected].

La scadenza per l’invio: 30 aprile 2025. Per ulteriori informazioni o per scaricare il modulo, si invita a consultare il sito ufficiale del Comune di Ladispoli.