La Salvo D’Acquisto termina l’anno scolastico con un festa indimenticabile allo Stadio comunale “Enrico Galli”

Il 6 giugno tutti pronti al mattino presto ma non per terminare l’anno scolastico tra le quattro mura della scuola, bensì nel bellissimo impianto sportivo del Campo Galli. I bambini

e i ragazzi di tutti gli ordini, più di mille unità, si sono ritrovati a sfilare e ballare divertenti musiche dal mondo. L’evento finale di educazione civica dal titolo “UNA FINESTRA SUL MONDO” , ha visto i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e i ragazzi della secondaria cimentarsi in coloratissime coreografie che hanno allietato la mattinata, seppur

molto calda, di genitori e familiari che hanno affollato le gradinate del campo sportivo.

La Dirigente Dott.ssa Velia Ceccarelli e i suoi fedeli collaboratori Gianluca Vannutelli, Monia Monarca e Marisa Franchi sono riusciti nell’impresa, non poco ardua, di realizzare situazioni didattico-relazionali in verticale tra i tre ordini durante tutto l’anno scolastico, per poi culminare l’esperienza con l’evento finale al Galli. La collaborazione e la sinergia tra gli insegnanti ha reso possibile tutto ciò, nonché la coesione che contraddistingue l’Istituto Salvo D’Acquisto di Cerveteri che punta molto su una educazione civica dei futuri cittadini basata sulla condivisione, inclusione, senso di appartenenza e apertura verso il mondo. I più sentiti ringraziamenti vanno al genitore Manuele Parroccini e l’ing. Forghieri per l’impegno e l’aiuto profuso all’Istituto, nonché al presidente del centro sportivo Andrea Lupi per la grande disponibilità e generosità.