Sembra di stare ad Ibiza: l’esclusivo locale del litorale romano ora è anche camping e ristorante nell’area pontina: grazie alla professionalità di Carlo Del Buono, Matteo Razzetti e Alessandro Livulpi

La Rambla Beach Resort è il nuovo camping a pochi passi dal centro di Terracina (Via Flacca km 0,450 – segui le indicazioni stradali) che ripropone il successo dello stabilimento balneare Rambla Natural Beach di Maccarese (Via di Praia a Mare snc, Maccarese – segui le indicazioni stradali).

Chi frequenta La Rambla Beach di Maccarese conosce bene lo stile, la qualità e il comfort che Carlo Del Buono ha scelto per distinguere il proprio locale da molti altri locali del litorale romano. Anche in provincia di Latina, alle pendici del Monte Giove, a pochi passi dal centro storico di Terracina, lo stesso stile, lo stesso comfort e la stessa qualità dei servizi viene riproposta nel camping Rambla Beach Resort. Atmosfera calda, divertimento, buon cibo ed eventi immersi nelle suggestive atmosfere della spiaggia al tramonto.

IL CAMPING

Il campeggio Rambla Beach Resort è posizionato ai piedi del massiccio di Monte Giove, incastonato tra due corsi d’acqua, in un ambito naturalistico unico tra Mare, Arte e Natura incontaminata. Situato direttamente sulla spiaggia, è un camping è ideale per una vacanza di mare, natura, relax, divertimento e sport. Gli ampi spazi attrezzati dispongono di 70 piazzole adatte ai soggiorni in camper, caravan e tende.

IL RISTORANTE E I COCKTAIL BAR

Il cibo rappresenta, in una vacanza degna di questo nome, un elemento importante e centrale: per questo il ristorante e pizzeria propone a pranzo e a cena con menù che uniscono tradizione e originalità, con ingredienti sempre freschissimi e di qualità. E poi la pizza è speciale, anche da asporto: provare per credere!

Per gli amanti dell’aperitivo e del cocktail in spiaggia, qui raggiungiamo il top: i due bar, uno interno al camping, l’altro direttamente sulla spiaggia, sono Bar gestiti da due veri esperti, conosciuti ed apprezzati nel settore: Matteo Razzetti e Alessandro Livulpi. L’intuizione vincente, che ricorda i beach-club di Ibiza è di Carlo Del Buono e rappresenta, a Terracina così come a Maccarese, una marcia in più e un motivo speciale per frequentare la spiaggia a tutte le ore e in particolar modo al tramonto.





LA SPIAGGIA E LO SPORT

Sabbia chiara, ampi spazi per rilassarsi oppure dedicarsi agli sport estivi, lo splendido panorama che regala il promontorio del Monte Giove al tramonto… Per chi ama le attività sportive ci sono i campi da beach volley, le attrezzature per il crossfit e tante attività acquatiche. Questa porzione di litorale è un luogo ideale per gli sport velici: windsurf kitesurf, windfoil: per questo La Rambla collabora con gruppi e associazioni sportive per l’organizzazione di weekend dedicati a questi sport da trascorrere nel camping.

LA NATURA E… LA FIUMETTA

A due passi da La Rambla Beach Resort è possibile percorrere sentieri panoramici nel cuore del Parco Regionale dei Monti Ausoni e prenotare un’escursione sullo splendido massiccio del Monte Giove e visitare le zone archeologiche di Terracina.

Proprio dal Monte Giove sgorga l’acqua cristallina del fresco torrente conosciuto come “La Fiumetta”, che si tutta direttamente in mare. Conosciuto per le sue proprietà terapeutiche e rilassanti, con miracolosi benefici sulla circolazione arteriosa, è ogni estate meta di tanti turisti che amano passeggiare nelle sue fredde acque.

LA RAMBLA SUL WEB

La Rambla Beach Resort (Terracina): sito | contatti | facebook | instagram

La Rambla Natural Beach (Maccarese): sito | contatti | facebook | instagram

