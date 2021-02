Share Pin 27 Condivisioni

Ancora una truffa online ai danni di una coppia di Ladispoli. Svuotato il conto con i loro risparmi

“Ladispoli, la procedura per recuperare il codice è errata”, e le svuotano il conto

“La procedura per recuperare il codice è errata”, e le svuotano il conto –

Si era recata alla Posta per associare il suo numero di telefono al suo conto postale.

Il giorno dopo, come raccontato dal Messaggero, però sul suo telefono sono iniziate ad arrivare delle chiamate da parte di qualcuno che si è spacciato per un impiegato che voleva aiutarla a risolvere il problema.

Sul suo telefono arrivano altri messaggi con tanto di logo della posta (falso) dove le viene detto che “la procedura per il recupero del codice è errata” e contattata nuovamente viene invitata a recarsi allo sportello più vicino per inserire il bancomat così da recuperare il codice per l’associazione.

E così è stato. E proprio in quel momento gli hacker hanno svuotato il conto della coppia che non ha potuto far altro che denunciare il fatto ai Carabinieri della stazione di Ladispoli.

Ora quello che desiderano i due è solo che i fondi sottratti vengano loro restituiti.

(torna a Baraondanews)