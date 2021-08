La Corrado Melone “adotta” i libri della Biblioteca di Ladispoli destinati al macero

Arrivati a scuola i 494 volumi della Peppino Impastato di Ladispoli. Agresti ringrazia le impiegate e la direzione della biblioteca comunale “per la loro estrema gentilezza e collaborazione”

La Corrado Melone di Ladispoli “adotta” ben 494 volumi della biblioteca comunale di Ladispoli, inizialmente destinati al macero.

“Desidero ringraziare profondamente le impiegate e la direzione della biblioteca per la loro estrema gentilezza e collaborazione e l’amministrazione comunale per averceli concessi subito dopo la nostra richiesta”.

“I volumi – ha spiegato il dirigente scolastico – al momento custoditi in scatoloni, saranno presto disposti in uno spazio, non utilizzabile come aula, che diverrà un piccolo centro di distribuzione oppure (stiamo ancora decidendo quale opzione adottare) saranno dislocati in vari punti della scuola, compresa l’aula verde, per un accesso libero e, perché no, per un ‘book crossing'”.

“In realtà – ha concluso Agresti – personalmente sarei felice anche se qualche ragazzo si innamorasse di qualcuno di quei testi e lo ‘rubasse’ per leggerlo e avere per sempre il ricordo di una scuola amica, dove la cultura si dimostra quel piacere che solo i curiosi riconoscono”.