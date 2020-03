Condividi Pin 0 Condivisioni

Controlli serrati della Polizia Metropolitana di Roma

La città metropolitana chiude le riserve. Nastri anche a Torre Flavia

“Continua incessante il controllo della Polizia metropolitana di Roma nei parchi e nelle riserve gestite da Città metropolitana”.

“Le pattuglie, dislocate sul territorio metropolitano, stanno effettuando pattugliamenti e giri perlustrativi per monitorare la situazione nei luoghi frequentati da runners e a avventori. Da ieri sono stati posti nastri e avvisi alla popolazione del divieto di entrate nelle riserve, come da direttiva del Ministero della Salute e dai controlli effettuati in queste ore la situazione fa registrare nessuna presenza. Grazie al lavoro della Polizia metropolitana, assicuriamo che non ci siano assembramenti e che nessuno possa essere messo in pericolo contagio. Confidiamo nel comportamento dei nostri concittadini che stanno rispettando le regole e invitiamo quelli che non sono in linea a cominciare da subito”.

A dichiararlo sono Teresa M. Zotta. Consigliera Capitolina / Città Metropolitana M5S, Vice Sindaco della Città metropolitana Roma e Giuliano Pacetti M5S Consigliere Roma Capitale Consigliere Delegato all’ambiente.