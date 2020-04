Condividi Pin 6 Condivisioni

“Non poteva mancare un dono per le famiglie in difficoltà di Ladispoli”

La A.S.D. Podistica Alsium Ladispoli dona alimenti e detergenti alle famiglie indigenti-

Chi conosce la Podistica Alsium Ladispoli sa che è proprio nel DNA della associazione la solidarietà. Basti citare la Corsa di Natale che porta i regali ai piccoli ricoverati al Bambino Gesù di Palidoro o il monitor multiparametrico, di ausilio al defibrillatore, donato al Nucleo Protezione Civile La Fenice” e le piastre pediatriche alla Protezione Civile Ladispoli.

Non poteva quindi mancare un dono per le famiglie in difficoltà di Ladispoli. Pochi minuti fa è iniziata la distribuzione per i 7 pacchi realizzati dagli iscritti alla Podistica Alsium Ladispoli ad altrettante famiglie. Ancora una volta mi sorprendo dello spirito di solidarietà dei nostri podisti che hanno confezionato dei pacchi in cui c’è proprio tutto, dalla pasta, ai biscotti, ai legumi, al pomodoro, ai succhi di frutta e c’è perfino la candeggina. Perchè è importante alimentarsi, ma in questo momento di emergenza sanitaria è altrettanto importante vivere in un ambiente pulito e sterilizzato. Grazie per il gesto che avete fatto, per il dono che avete confezionato e per aver chiesto a me di recapitarlo a chi ne ha bisogno. Grazie di Cuore!

Francesca Lazzeri