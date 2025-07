L’ Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini in visita alla Direzione Marittima di Civitavecchia

Il Comandante Interregionale Marittimo della Capitale e dell’Italia Centrale in visita alla Direzione Marittima di

Civitavecchia.

Questa mattina il Comandante Interregionale Marittimo della Capitale e dell’Italia Centrale, Ammiraglio di Divisione Fabio AGOSTINI, ha svolto una visita istituzionale presso la Capitaneria di porto di Civitavecchia – sede di Direzione Marittima, ove è stato ricevuto dal Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Michele CASTALDO.

Dopo la resa degli onori ed un briefing di presentazione dell’organizzazione della Guardia Costiera nel Lazio, del porto e delle principali tematiche riguardanti la realtà marittima locale, l’Ammiraglio AGOSTINI ha voluto incontrare in assemblea tutte le donne e gli uomini in forza al Comando laziale esprimendo parole di ringraziamento ed apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente al servizio del Paese e dei cittadini.

La visita è continuata con l’imbarco sulla motovedetta CP 305 della Guardia Costiera, unitamente al Direttore Marittimo, per un sopralluogo in ambito portuale, al termine del quale si è tenuto l’incontro con il Dott. Pino MUSOLINO, Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Tirreno Centro Settentrionale, che ha illustrato

l’organizzazione logistico/amministrativa del porto e le principali linee di sviluppo che lo stanno interessando.

Nella seconda parte della mattinata il Comandante Interregionale Marittimo ed il Direttore Marittimo hanno incontrato presso gli uffici del Comune di Civitavecchia, il Dott. Marco PIENDIBENE, Sindaco della città con il quale sono stati affrontati gli argomenti relativi all’impegno istituzionale per la crescita della città quale fondamentale snodo portuale, commerciale e crocieristico dell’Italia Centrale.

DIREZIONE MARITTIMA

GUARDIA COSTIERA CIVITAVECCHIA