Istat, Pil terzo trimestre fermo, +0,5% l’acquisito per il 2025 –

Il Pil italiano nel terzo trimestre 2025, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,4% in termini tendenziali.

Lo rende noto l’Istat.

La crescita acquisita per il 2025 è pari allo 0,5%.

Il dato sul pil fermo dell’Italia nel terzo trimestre “era largamente atteso” e “non cambia le nostre stime”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta alla conferenza stampa post riunione di tassi Bce. Panetta ha sottolineato come l’economia italiana abbia mostrato la sua resilienza di fronte a diversi schock come i dazi.