Come investire con il broker eToro: strategie e consigli utili

Share Pin 0 Condivisioni

Investire con eToro, ecco alcuni consigli

Sono sempre di più gli utenti che si appassionano al trading online, grazie anche alla semplicità di fruizione dei migliori portali dedicati. Grazie a questi siti ben organizzati e soprattutto gestiti da broker in possesso di tutte le certificazioni ufficiali, non è più necessario recarsi fisicamente negli istituti bancari per acquistare azioni, ma è sufficiente registrarsi e collegarsi al proprio account per scoprire una moltitudine di operazioni da poter effettuare stando comodamente dietro un PC.

Investire con il broker eToro

investire eToro broker consigli

Una delle piattaforme più apprezzate dai traders è eToro che offre numerosi strumenti finanziari con cui operare in sicurezza. Per comprendere che cos’è eToro, si consiglia di leggere la guida realizzata dagli esperti di Corsotradingonline.net, portale specializzato dove trovare contenuti e approfondimenti dettagliati, particolarmente utili agli utenti che si stanno avvicinando al mondo del trading online.

Training e conto DEMO

I broker cui affidarsi, come già accennato, devono essere certificati e ufficiali: questo è un elemento imprescindibile che non va assolutamente sottovalutato se si vuole operare con serenità e nella massima trasparenza. La CONSOB per l’Italia e, più in generale, l’ESMA per l’Unione Europea, infatti, vigilano rigorosamente su quelli che sono gli investimenti nel mercato e una certificazione di organi quali, ad esempio, la Cysec è d’obbligo. Partendo da questo presupposto nasce anche eToro, che consente l’iscrizione gratuita al portale, con zero commissioni e deposito minimo per iniziare.

Ma, soprattutto, offre sia ai neofiti che ai trader più navigati materiale didattico in pdf o sotto forma di video per imparare e approfondire tutte le principali strategie d’investimento. Se ciò non bastasse, si può mettere in pratica quanto imparato grazie al conto DEMO: come suggerisce il nome, si tratta di un conto virtuale grazie al quale si può fare trading senza investire soldi veri, un po’ una sorta di palestra del trader.

Il tutto, ovviamente, con un supporto continuo da parte del broker e con la possibilità di affidarsi alla community del social trading per discutere delle migliori strategie del momento o dare voce a dubbi e incertezze.

Strategie di trading

Per cominciare a fare seriamente trading, si può iniziare copiando: si tratta di una pratica molto diffusa anche tra i trader professionisti che non trovano il tempo necessario di studiare le ultime novità del mercato e viene denominata copytrading. In pratica si possono scegliere i migliori popular investors presenti sul sito, ovvero investitori celebri che hanno ottenuto nel tempo buoni risultati e impostare il programma perché emuli passo passo ogni loro azione. Per chi si affacci per la prima volta a questo mondo, si tratta di un duplice vantaggio perché si possono imparare le strategie messe in atto da altri e percorrere sentieri già tracciati avendo anche buone probabilità di successo.

Un altro vantaggio di eToro consiste nel non dover scaricare alcun programma e poter operare con i diversi asset direttamente via web: l’asset rappresenta il bene di base su cui fare trading e può essere un bene primario come il petrolio o l’oro, oppure l’azione di una società nota, o ancora una moneta o una criptovaluta: in ogni caso, una delle strategie più gettonate è quella dei CFD o contratti per differenza grazie ai quali di effettua una vera e propria previsione riguardo un asset, ovvero se la sua tendenza nel mercato sarà in rialzo (posizione long) o al ribasso (posizione short). In caso di previsione corretta si può generare un vantaggio.

Altro mercato interessante è quello del Forex, dove si scambiano coppie di valute a seconda del loro valore sul mercato, ove una può prevalere sull’altra: si può trattare di valute reali (ad esempio Euro contro Dollaro) oppure virtuali (Bitcoin contro Litecoin).

Torna a Baraonda Economia – Torna a Baraonda Tecnologia