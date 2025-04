Investimento a Marina di Cerveteri, circolazione ferma sulla FL5

La circolazione è sospesa tra Ladispoli e Santa Severa per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona all’altezza di Marina di Cerveteri.

Una persona, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe stata investita da un treno in transito sotto gli occhi dei tanti pendolari in attesa in banchina.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni del Regionale possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

AGGIORNAMENTO 8.30

Tren Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FB 8601 Genova Piazza Principe (5:18) – Roma Termini (10:18)

• FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)

• IC 501 Sestri Levante (4:53) – Napoli Centrale (12:29)

