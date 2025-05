Infermieristica spostata da Bracciano, Simeoni (FI): “Con la Regione stiamo predisponendo una soluzione”

Infermieristica spostata da Bracciano, Simeoni (FI) – Riceviamo e pubblichiamo:

“La Regione Lazio sta seguendo con grande attenzione la vicenda che riguarda le attività della Facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università La Sapienza della sede di Bracciano. La Facoltà, alla quale sono molto legato anche perché è nata nei primi anni 2000 proprio su mia iniziativa, rappresenta una risorsa per la comunità di Bracciano, non solo dal punto di vista accademico, ma anche per le energie e le competenze che fornisce al sistema sanitario del territorio e per le speranze occupazionali dei giovani. Chiarisco che con la Regione siamo al lavoro per predisporre una soluzione che tenga conto degli interessi degli studenti, di quelli del Comune, che intende mantenere attivo il polo formativo, delle esigenze della Azienda Sanitaria e di quelle dell’Università La Sapienza”.

Infermieristica spostata da Bracciano, Simeoni (FI)

“Vogliamo favorire – aggiunge – un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti, nella convinzione che scelte strategiche come questa debbano essere condivise e partecipate. Visto il grande affetto che mi lega a questa porzione di territorio della provincia di Roma auspico si possa arrivare in tempi rapidi a un buon esito della vicenda. Sono certo che insieme al presidente Rocca e agli assessori competenti Regimenti e Schiboni, con i quali mi sono già confrontato, si troverà la soluzione migliore”.

Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni.