E’ successo A Zagarolo

Nella tarda serata di ieri, una Squadra del Comando VV.F. di Roma insieme ad una autobotte, sono intervenute nel Comune di Zagarolo in Via Fontanile delle Zinne per incendio bosco. Le fiamme hanno bruciato diverse sterpaglie, rifiuti e alcune baracche abbandonate.

Non ci sono stati feriti.