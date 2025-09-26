Le fiamme divampate sul balcone di una palazzina in via Messico: evacuati per precauzione gli inquilini, situazione rapidamente sotto controllo

Incendio in un appartamento a Ladispoli, paura ma nessun ferito –

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Ladispoli, in via Messico, all’esterno di un appartamento situato in una palazzina. Le fiamme si sono sviluppate sul balcone, dove si trovavano alcuni materiali che hanno preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

Incendio in un appartamento a Ladispoli

Gli occupanti dell’abitazione sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cerveteri, un’ambulanza del 118, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

L’intervento tempestivo ha permesso di spegnere l’incendio in breve tempo e di mettere in sicurezza la zona. Non si registrano feriti, ma il denso fumo è stato visibile anche a distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Per motivi precauzionali, gli inquilini dello stabile sono stati evacuati durante le operazioni di spegnimento e successivamente hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.