Oltre 40 opere tra espressività e creatività per trasmettere amore, speranza e libertà

Inaugurata a Ladispoli la mostra personale di Antonella Pirozzi –

di Marco Di Marzio

Ladispoli – Un sabato mattina all’insegna dell’arte e della creatività ha accolto cittadini e appassionati alla Sala Rossellini, dove è stata inaugurata la mostra personale dell’artista Antonella Pirozzi. L’evento, svoltosi sabato 11 ottobre alle ore 11:30, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e curioso di ammirare le oltre 40 opere esposte.

Le opere di Pirozzi si distinguono per la loro forte espressività, la fantasia e la creatività, affrontando temi universali che trasmettono amore, speranza e libertà. Ogni lavoro richiede un’osservazione attenta per cogliere la profondità dei messaggi e delle emozioni che l’artista intende comunicare.

Al taglio del nastro erano presenti l’Assessore alla Cultura Dott.ssa Margherita Frappa e il delegato alle mostre Filippo Conte, che ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione del pubblico e il successo della mostra. “I miei più sinceri complimenti a Antonella Pirozzi, per la qualità e l’impatto delle sue opere”, ha dichiarato Conte.

La mostra sarà visitabile dall’11 al 19 ottobre 2025 con i seguenti orari: mattina 10:00-12:00, pomeriggio 16:00-18:00, ad eccezione di domenica 12 ottobre, quando sarà aperta solo la mattina.