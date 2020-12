Share Pin 1 Condivisioni

Saranno distribuiti nei prossimi giorni dalla protezione civile di Tolfa in collaborazione con i servizi sociali del comune collinare

Il Tolfarte protagonista della solidarietà: raccolti doni e pacchi per le famiglie bisognose –

Anche il Tolfarte si rimbocca le maniche per regalare un sorriso a chi in un periodo così difficile come quello che si sta vivendo non solo dal punto di vista sanitario, ma anche e forse soprattutto dal punto di vista economico.

“Grazie al sorriso, la solidarietà, l’amore dei cittadini e di molte associazioni di Tolfa, Allumiere, La Bianca, Civitavecchia, Santa Severa, Santa Marinella e Ladispoli – scrivono sulla pagina social del Tolfarte – nella giornata di ieri abbiamo raccolto più di 400 scatole che racchiudono dentro un significato molto più importante e più grande del contenuto che avete scelto di inserirvi”.

“E’ stato bellissimo vedere un fiume di umanità consegnare regali incartati con cura e biglietti scritti col cuore: senza dubbio è stato lo spettacolo più bello che abbiamo mai organizzato e visto a Tolfarte”.

“La Protezione civile Tolfa (che ringraziamo con tutto il cuore) nei prossimi giorni, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Tolfa, provvederà a consegnare i doni alle famiglie e alle case famiglia del comprensorio”.