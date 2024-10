Il team femminile di Luna Rossa batte quello britannico e vince l’America’s Cup

Tra le donne dell’equipaggio la civitavecchiese Giulia Fava

Il team femminile di Luna Rossa Prada Pirelli si aggiudica l’evento riservato alle donne battendo nettamente quello britannico dopo una bellissima regata in cui ha sempre dominato e conferma la superiorità dell’equipaggio italiano anche nel formato a match race. Dopo il successo del team giovanile alla UniCredit Youth America’s Cup, questa vittoria conferma ulteriormente la bontà del progetto New Generation creato da Luna Rossa Prada Pirelli al termine della scorsa Campagna per formare i nuovi campioni della vela italiana.

Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli ha commentato: «Sono davvero felice per le ragazze, hanno lavorato moltissimo per raggiungere questo risultato e si meritano un grande applauso. Questa vittoria e quella dei giovani sono un motivo di orgoglio per tutto il team e dimostrano che la nostra visione nei confronti delle nuove generazioni di velisti era corretta e che il nostro programma di formazione ha dato i suoi frutti. Entrambi hanno dimostrato talento e determinazione e hanno scritto la prima pagina di una nuova epoca della Coppa America».

Simone Salvà, allenatore dei team femminile e giovanile di Luna Rossa Prada Pirelli ha detto: «Una doppietta: dopo quello giovanile è finita nel migliore dei modi anche l’evento femminile. Le ragazze hanno fatto delle bellissime regate sino a oggi e in particolare la finale, con barche super ravvicinate, dove sono state molto brave nonostante la poca esperienza di match race. Non si poteva chiedere di più. È stato un percorso lungo che ha richiesto tanto allenamento, ma alla fine abbiamo creato un ottimo team, fatto di grandi talenti, femminili e giovanili».

Jacopo Plazzi, coordinatore del progetto Youth & Women ha detto: «Siamo entusiasti del risultato ottenuto da questo gruppo che, sin dall’inizio del progetto, ha lavorato insieme con lo stesso obiettivo. Le donne e i giovani hanno realizzato dentro e fuori dall’acqua qualcosa di speciale: le ragazze hanno gioito dopo la vittoria del team youth come se il risultato fosse il proprio e i ragazzi hanno fatto lo stesso oggi, e in effetti è proprio così. Possiamo solo essere fieri di tutti loro».

Finale Match Race

In condizioni non semplici, a causa dell’onda formata e del vento instabile sui 10 nodi, Luna Rossa conduce la regata in testa sin dalla partenza. Nella prima bolina, il team italiano si dirige sulla sinistra del campo e poi, tenendo sempre sotto controllo l’avversario, gira la prima boa davanti. Nella poppa il distacco aumenta, grazie alla capacità delle ragazze italiane di mantenere alta la concentrazione e di eseguire tutte le manovre in maniera veloce, corretta e pulita. In nessuna occasione, nonostante gli sforzi del team britannico, Luna Rossa ha lasciato spazio per una rimonta e in nessuna occasione ha commesso errori. Una conduzione esemplare della regata che si traduce in una meritata vittoria.

Vincitore: Luna Rossa

Il women team di Luna Rossa Prada Pirelli è composto da Giulia Conti e Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer), Alice Linussi, Maria Vittoria Marchesini e Giovanna Micol.