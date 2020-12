Il PD Ladispoli aderisce alla campagna Nazionale “SOLIDARIETÀ IN CIRCOLO”

Share Pin 0 Condivisioni

“Come nel resto d’Italia anche a Ladispoli il Partito Democratico aderisce alla campagna Nazionale “SOLIDARIETÀ IN CIRCOLO”.” Lo rende noto il circolo del Partito Democratico di Ladispoli attraverso un comunicato.

“Fino al 19 dicembre ed oltre – proseguono i dem – il circolo PD Ladispoli sarà impegnato in una serie di iniziative per raccogliere generi di prima necessità a sostegno delle persone fragili e delle famiglie più in difficoltà.

Non è vero che la pandemia è uguale per tutti. Per questo abbiamo il dovere di mobilitarci, di non lasciare indietro nessuno, di dare il buon esempio.”

“Il primo appuntamento – puntualizza il PD – è programmato per questo fine settimana: il circolo sarà aperto per la raccolta di generi alimentari Sabato 12/12 dalle 17.00 alle 19.00 e domenica 13/12 dalle 10.00 alle 12.00.

Anche altri circoli del PD provinciale si sono attivati in tal senso perché “in un momento così difficile, alla vigilia di un Natale molto complesso e faticoso, alla fine di un anno segnato dai lutti e dalla paura che questa pandemia ha portato con sé, un grande partito ha il dovere di farsi comunità all’interno delle proprie comunità mettendo la propria rete organizzativa al servizio dei cittadini, soprattutto di chi è più solo e in difficoltà.”

“Il circolo PD Ladispoli – sottolinea il circolo – collaborerà e farà rete con le associazioni già attive sul territorio che in questi mesi si sono mobilitate tra le quali Animo, Humanitas, Caritas, Uniti Possiamo/Casa del Popolo, etc.

Auspichiamo inoltre alla costituzione di una cabina di regia in grado di fungere da coordinamento tra le associazioni, le istituzioni e la rete sociale che opera ed è presente sul nostro territorio.”

“Nessuno deve essere lasciato solo – conclude la nota del Partito Democratico: solo così la nostra società sarà davvero migliore. “Perché politica per noi è uscirne insieme. Praticare solidarietà, ciascuno nel proprio piccolo e per quello che può. Dalla parte delle persone vuol dire esattamente questo.

VI ASPETTIAMO !!”