Condividi Pin 4 Condivisioni

L’azienda romana è molto legata al territorio a nord del litorale

Il Grande impero dona il pane alle famiglie di Ladispoli –

Il Grande impero dona il pane alle famiglie di Ladispoli

Il pane del Grande Impero è stato consegnato ad un gruppo di volontari di Ladispoli che in questi giorni doneranno alle famiglie della città.

Il gesto , molto apprezzato, arriva dalla numero uno dell’azienda panificatoria romana Antonella Rizzato che su richesta del presidente della squadra del Borgo San Martino Lupi , non ha esitato a spedire ceste di pane a chi ne ha bisogno.

Iniziativa, questa, che mette in luce l’attività solidaristica di aziende fuori dal nostro territorio che in passato si sono mostrate sensibli organizando partite di calcio per beneficienza.

“Il nostro sponsor è molto attento alle problematiche locali e questo ci riempie di gioia poiché noi momenti del bisogno non si sono mai tirati indietro – spiega Andrea Lupi – abbiamo pensato di rivolgersi al Grande Impero per la donazione del pane e il merito è tutto loro se oggi molte famiglie del territorio possono ricevere pane di grande qualità”

Fa.No.