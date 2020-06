Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Presidente della Regione Lazio annuncia la riapertura di uno dei simboli più suggestivi di Roma e d’Italia

Il Colosseo riapre i cancelli. Zingaretti: ”Torna a mostrare il suo splendore millenario”

Il Colosseo riapre i cancelli. Zingaretti: ”Torna a mostrare il suo splendore millenario”

“Oggi riapre il Colosseo: torna a mostrare il suo splendore millenario. Ripartiamo in sicurezza: presidio della Asl Roma 1 e del sistema sanitario regionale per intervenire in caso di febbre o di sospetti Covid.

È un bel simbolo mondiale dell’Italia che rinasce!” scrive così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sui social.

Uno dei simboli più suggestivi di Roma e dell’Italia torna a riaprire i suoi cancelli oggi, lunedì 1 giugno, dopo una lunga sospensione di circa 90 giorni, disposta obbligatoriamente per fronteggiare l’emergenza del coronavirus.

Da oggi in poi tornerà a regalare la sua immensa bellezza a coloro che indosseranno obbligatoriamente la mascherina di sicurezza. All’ingresso, un termoscanner, per misurare la temperatura corporea del visitatore.