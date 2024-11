Il Baskin sbarca a Cerveteri

Il 7 dicembre a Valcanneto prima il match fra Green Volley e S.S. Lazio Baskin e poi Open Day aperto a tutti

Il Baskin, nato a Cremona nel 2003 in una scuola, sport che mette insieme sul campo persone con disabilità e normodotati arriva a Cerveteri. E che questo sport inclusivo sarebbe arrivato nella città etrusca l’avevamo appreso qualche settimana fa attraverso una intervista realizzata ad Antonella Di Cola che ci aveva dichiarato che si trattava di un progetto sul quale stavano già lavorando da un paio di anni.

Ed è la stessa Di Cola ad annunciarci questa novità per tutti i ragazzi della città.

“E’ un immenso onore per me – spiega – che faccio parte di ANIMA JÒ annunciare questa importante novità per la città. Insieme a Polisportiva Valcanneto, che ha subito accolto con enorme entusiasmo il progetto, ci siamo messi subito al lavoro per arrivare a questo importante risultato. Anche il comune di Cerveteri ha subito accolto la nostra idea rendendosi parte fondamentale del progetto”.

“Sono molto grata – aggiunge la Di Cola – al responsabile del Baskin Lazio Enzo Macchini per avermi aiutato a realizzare questo sogno a sua moglie Arabella Bottacioli, per avermi fatto conoscere il Baskin. Uno sport che ha permesso a mio figlio Giammaria, che lo ha seguito nell’ora di educazione fisica a scuola, di esprimere al meglio le sue immense capacità. Grazie anche a Paolo Mundula per aver accolto questo meraviglioso progetto e all’assessore Francesca Appetiti e al sindaco Elena Gubetti per aver creduto in me avermi dato la possibilità di realizzare questo grande desiderio”.

Questa disciplina arriverà a Cerveteri il prossimo 7 dicembre quando dalle 9.30 si potrà assistere ad un incontro fra Green Volley e S.S. Lazio Baskin. A seguire un OPEN DAY aperto a tutti!