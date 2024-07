Il 14 Luglio Scuolambiente partecipa a “Proteggi-Amo Le Aree Protette della Città Metropolitana di Roma Capitale” –

Anche quest’anno Scuolambiente tra le protagoniste dell’iniziativa “Proteggi-Amo Le Aree Protette della Città Metropolitana di Roma Capitale” che si svolgerà il 14 luglio nell’area nord di Torre Flavia. Un programma molto intenso che si sviluppa per l’intera giornata dedicato a tutte le età. Si comincerà alle 9,30 con il saluto dell’Assessore all’Ambiente Francesca Appetti, sempre presente alle iniziative dell’Associazione e una serie diattività laboratoriali, in forma ludica, aperti alla partecipazione di tutti i bambini e una visitaalla scoperta del Boschetto degli Olmi con la guida diGEC Cerveteri. I laboratori, con tanti giochi e divertimenti, saranno condotti dagli esperti di Scuolambiente e dal prezioso Forum Giovani dell’associazione in collaborazione con Salviamo il Paesaggio, GEC Cerveteri, AUSER Cerveteri, Rione Cerenova Costantica e l’Associazione Nautica Campodimare. “Come sempre ci siamo messi in rete con le Associazioni che collaborano con noi sia per quanto riguarda la cura dell’Area nord, sia per gli interventi che facciamo nelle scuole” ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Maria Beatrice Cantieri. I giochi tutti a tema ambientale e volti ad approfondire la conoscenza dell’ecosistema di Torre Flavia. Scuolambiente ha voluto infatti chiamare la giornata ‘Torre Flavia e dintorni… insieme per conoscere e proteggere’ perché la protezione di un territorio passa attraverso la conoscenza, la consapevolezza e l’amore di tutti coloro che usufruiscono della bellezza di quel territorio. “Nel pomeriggio,presso la Associazione Nautica CAMPODIMARE, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gubetti, dalle ore 16,00 avremo una serie di interventi dei nostri esperti intervallati da alcune letture e da un contributo di Corrado Battisti direttore dell’Area, che ringraziamo. Abbiamo deciso di concludere la giornata con un brindisi dedicato a Torre Flavia alla natura e alla pace. Non vogliamo mai dimenticare che questi sono due beni preziosi da valorizzare e proteggere” conclude la Presidente Cantieri.