Share Pin 61 Condivisioni

IC Salvo D’Acquisto, la direttrice: “Nella nostra scuola si respira aria di vivacità ed inclusione”

“Dopo circa una settimana dall’inizio dell’organizzazione della didattica in presenza alla Salvo D’Acquisto di Cerveteri si respira un’aria di grande vivacità ed inclusione”.

Così la dirigente scolastica dell’IC Salvo D’Acquisto che aggiunge:

IC Salvo D’Acquisto, la direttrice: “Nella nostra scuola si respira aria di vivacità ed inclusione”

“La dirigente scolastica a chi le aveva imputato due giorni di ritardo sulla didattica in presenza risponde con i fatti: 37 alunni in presenza e 25 docenti con alunni raggruppati o anche singoli in collegamento con la classe.

I nostri ragazzi con maggiore necessità e impossibilitati di effettuare la didattica a distanza , sono stati accolti con gioia e la didattica organizzata nei minimi particolari.

E’ ovvio che dare la possibilità a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali di fare la domanda di stare in presenza, richiedere il servizio delle Assistenti Educative e , con la sensibilità del Comune, anche il trasporto scolastico ha avuto bisogno di tempi ed una organizzazione puntuale che è partita venerdì 12 con la Circolare a tempo record”.

“Attualmente gli alunni dell’I.C.Salvo D’Acquisto sono quelli che frequentano il maggior tempo scuola di tutto il circondario e ne siamo fieri come anche del fatto di aver fornito oltre 35 portatili per gli alunni che ne hanno fatto richiesta per seguire la Dad. Come sempre questo Istituto si distingue infatti anche quest’anno – afferma la dirigente Velia Ceccarelli – abbiamo dovuto dirottare molte iscrizioni verso altri istituti con con grande dispiacere”.