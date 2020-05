I VVF rinvengono un corpo sugli scogli

Condividi Pin 0 Condivisioni

Intervenuti anche 118 e Polizia

La Sala Operativa del Comando di Roma nella mattina del 03/05/2020 inviava una squadra VVF con l’Ausilio del nucleo sommozzatori in Via dell’Idroscalo per il rinvenimento di una persona su degli scogli adiacenti i capannoni Ricciardi dietro il Porto Turistico. Una volta giunti sul posto si constatava la presenza di un corpo di un uomo ormai senza vita e si provvedeva al suo recupero. Sul posto la Polizia di Stato e il 118