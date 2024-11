“Noi ci impegniamo per mantenere il decoro”

“Gentile Consigliere Paolacci,

La ringraziamo per l’attenzione che ha dimostrato verso la situazione del nostro quartiere, in particolare per quanto riguarda il condominio “Villaggio Verde Azzurro”. Come residenti, desideriamo portare alla sua attenzione alcune problematiche che incidono sulla qualità della nostra vita quotidiana, a partire dall’importanza che i nostri amici a quattro zampe rivestono per noi”.

Così i residenti del quartiere in una lettera pervenuta in redazione.

“Il nostro quartiere – si legge – un tempo zona di seconde case, è diventato negli anni residenza stabile per molte famiglie. Pur non essendo un quartiere “ricco”, è abitato da persone laboriose che, con sacrificio, si sono costruite una vita qui. Molti di noi, come avrà notato, convivono con cani che sono parte integrante delle nostre famiglie. Purtroppo, la mancanza di spazi verdi adeguati, unita all’assenza di cestini per la raccolta delle deiezioni canine, rende difficile la gestione dei nostri animali domestici e compromette il decoro del quartiere”.

I residenti del Villaggio Verde Azzurro: “Quartiere in abbandono, grazie al consigliere Paolacci per aver sollevato il problema”

“Come lei ben sa, il “Villaggio Verde Azzurro” versa in stato di abbandono. Nonostante ciò, ci impegniamo a mantenerne il decoro, consapevoli del valore di questo spazio, seppur trascurato. Purtroppo, la mancanza di un’area giochi attrezzata costringe i nostri bambini a condividere il campetto con i cani, con evidenti disagi per entrambi. A questo si aggiunge la difficoltà di dover raccogliere le deiezioni canine senza avere a disposizione appositi contenitori, il che crea un problema igienico e di convivenza civile”.

“Un altro problema riguarda il corso d’acqua adiacente al condominio. Il canneto, incolto e trascurato, è un ricettacolo di zanzare e altri animali selvatici, con conseguenze negative per la salute e il benessere di tutti noi, compresi i nostri fedeli compagni. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che l’amministrazione sta affrontando, ma confidiamo nella sua disponibilità ad ascoltare le nostre richieste. Siamo certi che, con un piccolo sforzo, si possano ottenere grandi risultati per migliorare la qualità della vita nel nostro quartiere, rendendolo un luogo più accogliente per tutti, bambini, adulti e animali”.

“La invitiamo – concludono – a un incontro informale per discutere di persona delle nostre proposte. Saremo lieti di offrirle un caffè e di confrontarci con lei su possibili soluzioni. La ringraziamo per il suo tempo e la sua attenzione”.

I residenti del quartiere “Villaggio Verde Azzurro”