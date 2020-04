Condividi Pin 1 Condivisioni

Domenica 19 aprile in onda su Rai Uno

I laghi di Bracciano e Martignano in TV con Linea Verde

L’Italia si è fermata, in queste settimane, per affrontare – tutti insieme – la sfida contro la diffusione del Coronavirus.

Gli italiani sono a casa per arginare il contagio che ha determinato un terribile bilancio di vittime ma sta avendo anche gravi ripercussioni su tutti i comparti economici.

Nelle nostre campagne si soffre questa situazione, ma si lavora anche a una ripresa delle attività, che ci si augura il più vicina possibile. Nel frattempo è l’ora della solidarietà e dell’aiuto reciproco. In questa puntata di Linea Verde, in onda domenica 19 aprile, prendiamo ad esempio una parte della provincia di Roma, tra i laghi di Bracciano e Martignano, per raccontare come agricoltori, allevatori e imprenditori stiano facendo fronte comune per affrontare questa difficile fase.

Incontriamo inoltre operatori attivi nel sociale per capire come stanno vivendo questo particolare momento in cui non va dimenticata l’attenzione per i più fragili. Raccontiamo insomma la “filiera della solidarietà”.

Mentre ci confrontiamo sul presente, non possiamo dimenticare che il nostro futuro si poggerà, ancora una volta, sulla valorizzazione dei territori, della loro storia e della loro bellezza: visitiamo quindi il Parco Naturale regionale di Bracciano coi suoi magnifici paesaggi, e ricordiamo alcune vicende storiche che si sono svolte nel Castello, apprezzato in tutto il mondo.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e Nicola Sisto e di Giuseppe Bosin, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Regia di Daniele Agostini, Eleonora Niccoli, Produttore esecutivo Federica Giancola.