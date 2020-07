Condividi Pin 6 Condivisioni

Arrestato un albanese di 39 anni

I carabinieri di Ladispoli sventano un tentativo di furto a San Nicola – Un tentativo di furto avvenuto a Marina di San Nicola sventato dai Carabinieri di Ladispoli. Questa notte infatti un ladro, mentre stava forzando la porta di un’abitazione per mezzo di un grimaldello, è stato arrestato dai militari in servizio notturno di pattugliamento.

Gli uomini dell’arma sono piombati addosso al malvivente e dopo una breve colluttazione sono riusciti ad ammanettarlo e a portarlo nella caserma di Via Livorno.

Trattasi di un albanese di 39 anni, sono in corso delle verifiche per accertare se l’uomo abbia colpito in altre case della zona visto che sono arrivate segnalazioni in tal senso. Ma si vuole anche capire se possa aver agito con un complice.