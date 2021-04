Share Pin 2 Condivisioni

Le fiamme hanno devastato la struttura, ma per fortuna non ci sono state vittime

Guidonia, un incendio ha distrutto un capannone nella notte –

Poco dopo la mezzanotte di oggi i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a Guidonia Montecelio in Lago dei Tartari per spegnere le fiamme in un capannone.

Sono state inviate diverse squadre sia da Tivoli che dalla Rustica per fronteggiare le fiamme sprigionatesi all’interno della struttura

Si tratta di un magazzino in disuso di circa 300 metri quadrati che è andato completamente distrutto.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.