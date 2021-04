Share Pin 1 Condivisioni

Fonti del Miur emerge che gli atenei starebbero valutando, caso per caso, le soluzioni da adottare

Lezioni in presenza nelle Università a partire da maggio –

A maggio riprenderanno le lezioni in presenza nelle università italiane: la notizia è stata appresa da fonti del Miur.

Si intensificheranno le lezioni, le sessioni d’esame e di laurea che si terranno in presenza nelle università, dove i servizi amministrativi e le biblioteche sono attualmente aperti.

Le università italiane si starebbero organizzando per riaprire la didattica in presenza anche in base alla capienza delle sedi.

L’obiettivo è la graduale riapertura che è legata ad una combinazione di fattori, compreso l’andamento del piano vaccinale per il personale, e del contagio nella zona in cui si trova l’ateneo.

Anche i conservatorie e le accademie Afam sarebbero indirizzati verso le stesse soluzioni.

Fonte: ANSA