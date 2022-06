Gubetti: “Dal metano all’acquisizione del bosco, dieci anni di risultati a Valcanneto”

Il candidato Sindaco interviene dopo il confronto avuto ieri organizzato dal CDZ Valcanneto

“Ieri per la prima volta da quando è iniziata la campagna elettorale ho avuto modo di confrontarmi pubblicamente con entrambi i miei sfidanti al ruolo di Sindaco di Cerveteri. Una mattinata coordinata dal CDZ Valcanneto, che ringrazio per la consueta disponibilità e attenzione ai temi del territorio, alla quale dopo aver mancato i primi appuntamenti ha preso parte anche il candidato del Centrodestra Gianni Moscherini.

Un momento importante di confronto fra cittadini e candidati per parlare di questa frazione a cui la nostra Amministrazione comunale ha dedicato 10 anni di lavoro, di impegno, di incontri nei territori per fare di Valcanneto un posto più bello e più vivibile. Un territorio che prima del nostro insediamento non aveva mai visto e sentito così forte la presenza della Giunta comunale”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Candidata Sindaca della Coalizione Esserci 3.0.

“In questi dieci anni di Amministrazione abbiamo lavorato e investito in maniera importante sulle Frazioni e sul territorio di Valcanneto, realizzando tutte quelle opere e servizi che prima del nostro insediamento, nel 2012, non esistevano – dichiara Elena Gubetti, candidata Sindaca di Cerveteri per la coalizione Esserci 3.0 – dall’opera più importante e significativa, ovvero la metanizzazione della Frazione, passando per la conseguente riasfaltatura della rete viaria, la realizzazione del Pallone Geodetico, garantendo così ai bambini delle scuola la certezza di poter fare educazione fisica e allo stesso tempo consegnando al mondo dello sport uno spazio idoneo e totalmente pubblico, al potenziamento del Depuratore esistente, prima insufficiente, fino all’apertura della Delegazione comunale, alla realizzazione del Parco Giochi di Largo Giordano, all’Aula Verde – Blu all’interno del plesso Don Milani e ultimo in ordine di raggiungimento dell’obiettivo, l’acquisizione a patrimonio comunale del Bosco di Valcanneto e di tutte le aree prima di proprietà di un privato. Un obiettivo storico per Cerveteri”

“Il lavoro non finisce qui – continua Elena Gubetti – è centrale all’interno del nostro programma elettorale l’impegno per valorizzare e rendere sempre più vivibili e accoglienti le nostre Frazioni. In particolar modo per quanto riguarda Valcanneto, con la recente acquisizione a patrimonio comunale, avremo la possibilità di riqualificare, tutelare e vivere sempre di più la meraviglia naturalistica rappresentata dal Bosco, rendendolo anche un luogo di incontro, arte e cultura. L’area di Via Corelli cambierà totalmente volto: grazie ad un finanziamento di 460mila euro già ottenuto dal Comune, realizzeremo un parco inclusivo, totalmente pubblico, al quale affiancheremo campetti polivalenti per i ragazzi. Infine, il restyling di Largo Monteverdi. Tutti obiettivi che siamo pronti a far diventare realtà”.

“Ci tengo infine, in qualità di Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – conclude la Gubetti – a fare un sentito ringraziamento al Comitato di Zona di Valcanneto per la fruttuosa collaborazione di questi anni, e in ultimo a ricordare, sentitamente, un mio caro amico e una delle persone che più a lavorato per stimolare l’Amministrazione in questi anni, Tonino Multari, storico membro del Comitato, un grande concittadino sempre attento, che ci ha lasciato poche settimane fa e che manca a tutti noi che lo conoscevamo”.

