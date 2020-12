Grande successo online per il Premio Letterario “Città di Ladispoli”

Share Pin 2 Condivisioni

L’edizione 2020 è stata anche un’occasione per ricordare Lara Calisi, conduttrice dell’edizione 2019, venuta a mancare nell’agosto scorso.

Il Covid non ha fermato il Premio Letterario “Città di Ladispoli”: un successo on-line di tutto rispetto con oltre 20 mila visualizzazioni in un’ora di trasmissione.

Entusiasta del risultato Walter Augello, segretario e membro di giuria nel Premio: “Eravamo certi che ci avrebbero seguiti in tanti, ma non pensavamo di riuscire a fare numeri di questo livello”.

La diretta streaming condotta da Francesca Lazzeri e dalla scrittrice Mara Fux è stata seguita e condivisa anche in altri paesi europei come Inghilterra, Francia, Portogallo e Spagna, dove risiedono scrittori che hanno partecipato al concorso letterario.

“Grandissima soddisfazione c’è anche per quanto riguarda la cerimonia di premiazione, organizzata tra mille difficoltà dovute al gestire decine di collegamenti con tutti gli scrittori intervenuti in streaming”, aggiunge Augello.

Augello ringrazia vivamente Centro Mare Radio per aver organizzato la diretta streaming.

Gli sponsor che hanno contribuito: BBC Banca di Credito Cooperativo, Caffè Tondì e Centro Studi Arcadia, anche loro collegati durante la premiazione.

“Ringraziamo il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando per l’intervento di apertura della cerimonia di premiazione e per le parole di apprezzamento espresse, ed anche per il patrocinio gratuito che ci ha concesso” ha detto Augello.

“Il Premio speciale “Lara Calisi – Carattere di Donna” è stato fortemente voluto da noi organizzatori ed ha riscosso un grande successo anche tra i premiati” dice Augello.

“Alcuni tra loro – conclude Augello – erano in finale anche lo scorso anno ed hanno avuto modo di conoscere Lara in quello che sapeva fare in maniera egregia, calcare un palcoscenico”.

I vincitori sono, nella categoria racconti, Roberta Mezzabarba con “Le storie mancanti”, per il giallo Carlomanno Adinolfi con “L’occhio del Vate” e per la sezione libro di prosa Giuseppina Mellace con “Il quadro di Norma”.