Giornata impegnativa quella di ieri per la Protezione Civile Avab Bracciano

Giornata molto impegnativa quella dieri per la Protezione Civile Avab Bracciano, con numerosi smottamenti, allagamenti e alberi caduti. Soprattutto la via braccianese è stata particolarmente interessata. Una macchina addirittura si è bloccata sotto un ponte con una famiglia a bordo che fortunatamente è uscita dai finestrini illesa. Avab odv Bracciano cordinamento Coreir, si è messa a disposizione della polizia locale di Bracciano, attivati dalla sala operativa in varie criticità. Due mezzi con idrovora, motoseghe e tutto l occorrente per tali emergenze. In tutto il Lazio tante le associazioni coinvolte per fronteggiare l’emergenza.