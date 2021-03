Share Pin 0 Condivisioni

Giornata della Gentilezza: a Santa Marinella una pergamena con una chiave per i nati nel 2020 – riceviamo e pubblichiamo:

Oggi è la giornata mondiale della Gentilezza e il pensiero a Santa Marinella sarà rivolto a tutti i neo genitori degli oltre cento bimbi nati negli ultimi mesi.

L’amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei ha voluto celebrare questa ricorrenza nel totale rispetto delle norme con una iniziativa a distanza il tutto grazie al coinvolgimento delle consigliere Marina Ferullo e Maura Chegia e ha organizzato per oggi una sua particolare giornata della gentilezza inviando a tutti i nuovi nati del 2020 una pergamena con una chiave (appunto la chiave della gentilezza) e dedicandogli la piantumazione di una pianta in un’area in via delle Colonie.

Sarebbe stato molto bello poter compiere questo gesto in presenza ma poiché questo non sarà possibile nei prossimi giorni grazie alla generosa e per l’occasione anche gentile disponibilità dei volontari del Nucleo Sommozzatori, tutte le pergamene saranno recapitate direttamente al domicilio delle famiglie interessate.

Quando finalmente questa emergenza sarà finita tutti i genitori saranno invitati a visitare il nuovo parco di Via delle Colonie una iniziativa quest’ultima voluta dal vice sindaco Andrea Bianchi.