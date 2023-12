Califano: “Il Consiglio Comunale di Fiumicino si dimostra poco attento e ignaro dell’esistenza di una legge regionale che già prevede risorse sul tema”

“Nella seduta del Consiglio comunale di Fiumicino dello scorso 19 dicembre, durante la quale si è votato per il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sono rimasta profondamente sorpresa dall’emendamento presentato all’ultimo momento a sostegno dei genitori separati in difficoltà economica”. Lo dichiara la segretaria del Partito democratico di Fiumicino Michela Califano.

“Sono rimasta molto sorpresa – spiega la Califano – perché è stato presentato un emendamento, votato dalla maggioranza, con cui si è chiesto di sostenere le famiglie monoreddito in difficoltà a causa di una separazione. Forse, però, ai consiglieri di maggioranza sfugge che esiste già una legge nella nostra Regione che si occupa proprio di questo: si chiama “Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico ed abitativo”, che guarda caso porta proprio la mia firma e che nel documento finanziario 2023 della Regione è stata appena rifinanziata. E’ una legge di cui vado fieramente orgogliosa poiché in essa, tra le altre cose, si riconosce un contributo di 10 mila euro al genitore in condizione di disoccupazione involontaria. Ma anche un contributo di 12 mesi per il pagamento del canone di locazione, un credito di imposta da utilizzare a compensazione delle somme corrisposte per il pagamento dei ticket sanitari, l’individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati, la promozione di protocolli d’intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato. Una legge che va applicata con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali”.

“Bisogna essere più attenti – conclude la segretaria del Pd di Fiumicino – perché sono stati allocati 10 mila euro inutilmente quando c’è già una legge regionale che trasferisce sul tema competenze e misure finanziarie direttamente ai Comuni. Quando si copia e si è in cerca di visibilità, almeno si presti maggiore attenzione, perché per farlo bene bisogna essere bravi, attenti e preparati. Il gruppo del Partito democratico e l’opposizione, infine, non hanno votato a favore dell’emendamento proprio perché erano a conoscenza dell’esistenza di questa legge e quindi lo hanno ritenuto nullo, superfluo e fuoriluogo”