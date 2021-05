Share Pin 9 Condivisioni

Fregene, i pompieri di Cerveteri salvano gatto caduto in un locale interrato

Primo maggio all’insegna del salvataggio animale per i Vigili del fuoco di Cerveteri. Nel pomeriggio di ieri sono stati allertati a Fregene in via Santa Severa per un cucciolo di gatto caduto nel locale interrato adibito a ricovero autoclave. Il piccolo felino non aveva possibilità di uscire e miagolando ha attirato l’attenzione di chi era li nelle vicinanze. Arrivati sul posto i Vvf hanno posizionato il pedone della scala italiana in dotazione e scesi all’interno del locale hanno individuato il gattino riportandolo alla luce.