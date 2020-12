Share Pin 4 Condivisioni

Forte scossa di terremoto in Sicilia

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco fa fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo tra 4.9 e 5.4, ha avuto come epicentro la zona di Ragusa, ma è stato avvertito in tutta l’isola. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Qui il dettaglio: http://terremoti.ingv.it/event/25829601