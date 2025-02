Formello, incendio in una villa bifamiliare ancora al vaglio le cause dell’accaduto

Questa mattina intorno alle 10, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti per un incendio di una porzione di villa bifamiliare nel comune di Formello, precisamente in via delle stagioni.

Dalle ricostruzioni, il fuoco sarebbe partito dal locale tecnico della della struttura, con l’annessa tettoia al di sotto di questa tettoia c’era un’automobile un motociclo e altro materiale stipato.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco di Campagnano a supporto delle operazioni, per spegnere il fuoco si sono rese necessarie: un autobotte, il carro autoprotettore, i vigili hanno dovuto operare con gli autorespiratori, fortunatamente sono riusciti a spegnere a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera villetta.

Al momento dell’incendio lo stabile era disabitato quindi non non si è registrato nessun ferito, anche se sul posto era presente il personale sanitario del 118 e i carabinieri al momento le cause dell’accaduto sono al vaglio delle autorità competenti.