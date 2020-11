Share Pin 1 Condivisioni

Fiumicino, vandalizzati alcuni esercizi commerciali sul lungomare

Questa notte purtroppo alcuni esercizi commerciali del Lungomare della Salute e della Darsena a Fiumicino sono stati nuovamente presi di mira e vandalizzati. Si tratta di un danno sul danno visto quello che tutti noi, esercenti, stiamo vivendo con l’epidemia da Covid-19. Ecco perché torniamo a chiedere al sindaco di Fiumicino un impegno per garantire la massima sicurezza sostenendo il già enorme lavoro delle forze dell’ordine attraverso misure che possano fungere da deterrente. Pensiamo per esempio alle famose telecamere, a fondi speciali per la guardiania notturna o per potenziare il corpo della polizia locale reintroducendo le pattuglie notturne. Stiamo andando avanti con la forza della disperazione, ma questa dei raid notturni rischia di essere la famosa goccia che fa traboccare il vaso.

Associazione Lungomare della Salute di Fiumicino