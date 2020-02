Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano: ”Sono fiduciosa che gli ultimi passaggi siano solo piccole marce di avvicinamento verso un traguardo prossimo”

Fiumicino, ”Rimozione R4, Regione elimina ingiustizia”

L’ok della Regione Lazio alla rimozione del vincolo R4 su Isola Sacra è una gran bella notizia che dimostra come il lavoro di squadra paghi sempre.

Regione e Comune di Fiumicino hanno lavorato sodo in questi ultimi anni per arrivare a una soluzione giusta ed equa, eliminando questa che abbiamo sempre definito una ingiustizia per Isola Sacra.

La soluzione è ormai dietro l’angolo. Sono fiduciosa che gli ultimi passaggi siano solo piccole marce di avvicinamento verso un traguardo prossimo.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano