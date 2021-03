Share Pin 0 Condivisioni

Fiumicino, riaperti i termini per la richiesta di riduzione della TARI –

“Come precedentemente comunicato, sono riaperti i per la presentazione delle richieste di riduzione della TARI. Le riduzioni sono previste per nuclei familiari residenti composti da ultrasessantacinquenni e nuclei familiari residenti con almeno un componente con disabilità grave. La nuova scadenza fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 aprile 2021. La domanda potrà essere presentata solo ed esclusivamente a mezzo PEC (all’indirizzo [email protected]) o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Fiumicino – Area Bilancio e PEF – Settore Entrate – Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa n° 78 – 00054 Fiumicino. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria senza la quale non sarà possibile valutare le domande stesse. Si ricorda infine che potranno essere utilizzati i modelli di domanda già precedentemente approvati, anche se riportano come data di scadenza il 28 febbraio 2021. Tutte le informazioni e i moduli per presentare le domande sono disponibili a questo link: https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php/amm-com/modulistica-docman/imu-tasi-tari“

Lo rende noto in un comunicato il Comune di Fiumicino.