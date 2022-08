La domanda di accesso agli incentivi va presentata entro il 27 ottobre 2022

Fiumicino: pubblicato il bando Pnrr da 1,5 miliardi per la creazione di parchi agrisolari –

“È pubblicato sul sito del MiPAAF il bando inserito nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale”. Lo rende noto l’Assessora alle attività produttive di Fiumicino Erica Antonelli.

“L’obiettivo – prosegue Antonelli – è quello di rimuovere e smaltire i tetti esistenti, anche in amianto, e costruire nuovi tetti isolati, con pannelli fotovoltaici di nuova generazione capaci di gestire in maniera intelligente i flussi e gli accumulatori. Questo consentirà alle aziende di essere più efficienti, abbattendo allo stesso tempo i costi di produzione. La questione energetica, infatti, è centrale per tutti i comparti produttivi del paese”.

“Anche oggi la stampa riportava notizie circa l’aumento del prezzo del metano e delle materie prime in generale. Aumenti che purtroppo, secondo le stime delle principali organizzazioni di categoria, porteranno alla crisi e alla chiusura di numerose aziende italiane. Per questo l’investimento pubblico sulle energie alternative e sostenibili rappresenta, oggi più che mai, una sfida e una priorità dell’agenda politica non rinnovabile, insieme a ricerca e innovazione in materia. Già il 29 marzo – aggiunge l’Assessora – al Borgo di Tragliata, avevamo realizzato un incontro aperto alle aziende agricole del territorio e ai cittadini per illustrare le possibilità del bando, delle comunità energetiche e le opportunità che questi rappresentano per il settore agricolo e per la cittadinanza. L’incontro è stato molto partecipato ed in moltissimi ci hanno chiesto maggiori informazioni”.

“Invito tutti gli interessati a visionare il bando al link sotto riportato. La domanda di accesso agli incentivi entro il 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili”, conclude Antonelli. Per maggiori informazioni clicca qui