Calicchio: “Incentiviamo l’uso dei mezzi pubblici per andare al mare”

Fiumicino: da lunedì al via il piano estivo del Tpl –

“A partire da lunedì prossimo, 13 giugno, sarà attivo il piano estivo del Trasporto Pubblico Locale, con alcune novità in merito alle località balneari e ai collegamenti con le stazioni ferroviarie”. Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio.

“Tutti i lungomare potranno essere accessibili mediante il servizio di trasporto pubblico, con una novità per ciò che concerne Fregene – spiega -, dove la linea 11 tornerà a transitare direttamente sul lungomare, da ponente a levante, grazie ai lavoro recentemente fatti in quell’area”.

“Il piano resterà in vigore per tutta la stagione estiva prevedendo il potenziamento di alcune linee, utili soprattutto per raggiungere le spiagge, specialmente nei fine settimana, in particolare il sabato – aggiunge Calicchio -. L’incremento dei passaggi sarà effettuato partendo dai nodi di scambio delle stazioni ferroviarie, in modo da incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e scoraggiando l’uso dell’auto privata, con il caos di traffico che si genera dato il grande afflusso sulle nostre coste. Per godersi una giornata a mare nella nostra città, non sarà necessario passare ore imbottigliati nel traffico: basterà prendere il treno e raggiungere le spiagge con il bus”.

“Le informazioni su orari e percorsi delle quindici linee, presenti in tutte le località del Comune di Fiumicino, sono reperibili sul sito di Trotta Bus Services S.p.A., www.trotta.it, oppure direttamente sull’app Moovit – conclude -. I nostri uffici, in sinergia con Trotta, stanno anche lavorando all’attivazione di linee mare specifiche da destinare a Fiumicino e Fregene, per consentire un collegamento diretto con stazioni ferroviarie e parcheggi scambiatori, che consentano ai cittadini di recarsi con tranquillità e comodità direttamente al mare”.